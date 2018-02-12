Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий не смогли выйти в финал Олимпиады-2018

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли выйти в финал Олимпиады-2018 в дабл-миксте. В полуфинале турнира Россия проиграла Швейцарии (5:7).
В заключительном восьмом энде при счете 5:6 россияне не смогли воспользоваться преимуществом последнего броска.
Во вторник, 13 февраля, в матче за 3-е место Россия сыграет против Норвегии (начало - в 03.05 мск), в финале Швейцария встретится с Канадой.
Керлинг
Каннын (Корея)
XXIII зимние Олимпийские игры
Микст
1/2 финала
Швейцария - РОССИЯ - 7:5
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/curling/
bvp
Так и до развода недалеко.
21:06 12 февраля
fanat2017
Вместо гарантированной медали,будут без медалей. Норвегию не должны обыграть. Слишком всё прозрачно.
19:17 12 февраля
abris
Владислав +100 Именно разочарование накрыло после броска Саши. Не наш это выбор. Надо было рискнуть
17:20 12 февраля
Египтолог12
Даааа....ребята...вы, конечно, великие спортсмены, но - последний камень - это полный дебелизм..а жаль..с такой игрой - шансы на медаль устремились "к нулю"..
17:19 12 февраля
Египтолог12
Даааа....ребята...вы, конечно, великие спортсмены, но - последний камень - это полный дебелизм..а жаль..с такой игрой - шансы на медаль устремились "к нулю"..
17:17 12 февраля
Владислав
Во-первых, никто никого не оскорбляет. Есть факт № 1 - Крушельницкий своим броском не пошел на риск. Стоит ли рисковать в принципе? А как же, без риска больших побед не бывает. Наверняка, когда они стали чемпионами, они шли на риск. Вопрос в том, насколько рисковать. Рисковать надо, когда риск осознанный и реальный. Если футбольный вратарь начнет бегать в штрафную соперника при подаче угловых в начале матча, его назовут идиотом. Но, если он прибежит на последних секундах - кто его осудит, хотя, высока вероятность пропустить и второй гол. Точно так же в хоккее. Судя по тому, что говорила девушка-комментатор - шансы выбить чужой камень были весьма реальны. Мог это сделать Крушельницкий? Мог. Ведь он мастер. Значит, шансы были. Но, как он сказал в послематчевом интервью - рисковать на Олимпиаде они не хотели. Вот вам и все ответы на все вопросы. Спорт - это эмоции. И наши болельщицкие оценки зачастую обусловлены ими. А по другому и не бывает. И мы не перестанем болеть за них. И лично я, буду желать им победы в поединке за третье место. Но, смотреть и болеть за них не буду. На этих соревнованиях, они струсили, и медаль не заслужили. Вы бы болели за условного Устюгова, если бы он при выходе на финишной прямой, специально бы отстал от условного Сундбю, чтобы тот не ткнул его палкой в глаз? Или пошел бы на заведомо проигрышную траекторию, чтобы не получить палкой в глаз, и рассчитывал бы не на себя, а на то, что завалится соперник? Так тут вообще, речь о здоровье идет, помимо спортивного момента. Поэтому, еще раз - продолжаю желать нашим керлингистам победы за третье место. Желать умом, но не эмоциями. На эмоциональном уровне я понимаю, что медали они не заслужили, потому что сами отказались бороться за нее.
17:09 12 февраля
исперов22081973
Да эти два клоуна даже шваброй не поработали в последнем броске.Это что?Тренер им правильное решение сказал разделить в разные углы и то не выполнили.Не заслуживают они бронзы.
17:00 12 февраля
Thomas_Boy_
mallwen ___________ А это в общем-то не важно. Отставали или опережали. Большинство людей подспудно всегда осторожничает. Даже проигрывая. Потому что 0:1 - это еще ничего, а 0:2 - конец. Условно говоря. Осторожность не для победителей? Не знаю... Греция в 2004-ом играла, можно сказать, трусливо. Но выиграла Евро.
16:57 12 февраля
kozban400
rusfed 2.0 Согласен с вами. В спорте сильных, мужественных и отважных мы должны быть на высоте! А лыжи, биатлон, хоккей, коньки - это для слабаков. Ну очень обидно проигрывать! P.S. А ребята пусть играют в своё удовольствие. Удачи им!
16:42 12 февраля
mallwen
Thomas_Boy_ Они-то не опережали, а отставали). И здесь риск был - как раз грань между олимпийской медалью и только возможностью за эту медаль побороться. Они выбрали возможность побороться, а не медаль... И да - ещё поборются и может даже второй раз обыграют норгов. Это понятно, что нервы, волнение, шаг до медали олимпиады, так делай его. П.С. Последние 3 броска были полностью завалены. И расстраивает не поражение - и те и другие были чемпионами мира, а решение осторожничать. Это не для победителей ещё и при отставании...
16:36 12 февраля
tryam
Да нет грязи. у всех огромнейшее разочарование....
16:33 12 февраля
parasonic
Тем, кто оскорбляет. Вы такие интересные.. Вместо поддержки - какая-то грязь. Обидно, понятное дело, но извините, это спорт вообще-то. Если б они не вышли никуда из группы, вы бы про них забыли сразу, даже фамилии не запомнив. А тут красивая и талантливая пара играет в полуфинале ОИ. В равной и напряженной игре. Можно подумать, все даже професиоональные спортсмены действуют идеально. Спасибо им большое за мой интерес к керлингу на этой олимпиаде. И не только мой, за ними же все следили, болели... Желаю Насте и Саше завоевать бронзу, это было бы отлично.
16:32 12 февраля
abris
Весь расклад был в нашу пользу, а этот "мужик" своим постановочным броском решил спрятаться за жену... К Насте - никаких вопросов, спасибо - она лучшая!
16:28 12 февраля
Thomas_Boy_
mallwen __________ Да все он мог. Но решил иначе. Когда я вспоминаю свои поражения, я тоже говорю: "Блин, а ведь мог не доводить до доп.времени в 2007-ом и наверняка выиграл бы золото, а так стал пятым. В 1991-ом мог не понтоваться в первой игре и была бы не бронза, а что-то посерьезнее". Но не смог, подумал, что иначе будет лучше. Это было ошибкой. Но людям свойственно ошибаться. И свойственно бояться. Играю я сейчас в некий аналог "Что? Где? Когда?". Так вот в одной из игр мы соперников опережали так, что в последнем раунде нам нужно было спокойно довести дело до победы. Без риска. Без нервов. А мы взяли и рискнули. И проиграли. Так что риск не всегда во благо.
16:25 12 февраля
budulay1974
Мое мнение. Нашим надо было рисковать. Тогда бы бросок получился мне кажется. А так они опять расслабились подумали сейчас легкий постановочный бросок сделают ив се атм покажу. Не зря говорят кто не рискует тот не пьет шампанского
16:25 12 февраля
ole-mer
в 3 часа ночи будем переживать за наших!!! Бронза тоже хорошо! Хоккеистам и такого результат не светит
16:24 12 февраля
redgy
Ладно, все равно удачи им в матче за бронзу. Если возьмут вернутся героями.
16:22 12 февраля
mallwen
Thomas_Boy_ Да при чём тут диваны или не диваны). Последним броском он мог, удачно выполнив его, выйти в финал и гарантированно получить серебро. Не особо удачно выполнив просто закончить +1 и доп энд (там достаточно было чуть задеть жёлтый и наши 2 бы уже лучше стояли). Неудачно выполнив пролететь мимо финала. Он выбрал самый простой вариант и даже его не смог выполнить. При этом простой вариант давал всего лишь возможность доп. энда и там шансы в пользу швейцарцев за счёт последнего броска. Это именно трусость и не поведение для победителей, как раз для деревянных медалей норм. Искренне хотел бы попереживать в матче за 3 место, но не после такого трусливого решения.
16:16 12 февраля
rusfed 2.0
Посмотрел еще раз на Настю на фото. Обалденно красивая. Если б стала чемпионкой, главной звездой Игр стала бы. Нарасхват у фотографов и журналистов. Но не в этот раз
16:14 12 февраля
Thomas_Boy_
inout __________ Вы, может, великий мастер керлинга? Тогда я не понимаю, почему вы не ОИ? Публичность спортсменов - не есть повод поливать их грязью. Я вот приду к вам на работу и начну выискивать ошибки. И смеяться: фуу, позорник, трус. Ваша реакция на это? P.S: мне доводилось самому бороться за медали. Я знаю, что такое страх и что такое давление. И если спортсмен борется, а не валяет дурака, я никогда не стану его упрекать.
16:14 12 февраля
inout
Томас, вы бы своё мнение высказывали, а не мнения о мнениях. В этом случае «диванный» к вам больше относится. По теме, спортсмены люди публичные, и их всегда будут и превозносить и критиковать. Оценки могут быть и неадекватными, но каждый имеет право на мнение.
16:10 12 февраля
snn_nik
Даа.. Тоже не ожидал, что будут просто в дом пытаться завести. А это только экста-энд с мутными перспективами.. Но это все нервы, финал давил, наверное. И подождите хаять, может они бронзу возьмут.
16:10 12 февраля
Thomas_Boy_
redgy ___________ Вот пусть и занимаются своим делом. А не хают тех, кто боролся. И у кого не получилось.
16:08 12 февраля
abris
Вместо простейшего лобового с подкруткой минимум на +2, элементарный слив... И после этого мы от наших футболистов желаем выпрыгивания из трусов
16:08 12 февраля
merniloskut
Опять бамжы обделались!
16:06 12 февраля
Thomas_Boy_
Я помню свои первые серьезные турниры. Давление было жуткое. И страшно было. И тактика была у меня самая что ни на есть трусливая, дальше некуда. Ничего, медали были. Хоть и не золотые.
16:06 12 февраля
redgy
Thomas_Boy_ нижеотписавшиеся занимаются своим делом, может быть более важным чем керлинг
16:05 12 февраля
John0201
по мне тренер прав был, они лажанули сами
16:05 12 февраля
ole-mer
жалко, обидно
16:05 12 февраля
Jean4
Что это за команда, которая не может поставить камень в центр дома, где нет ни одного гарда? Все справедливо, сильнейшие вышли в финал.
16:04 12 февраля