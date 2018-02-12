Керлингисты Брызгалова и Крушельницкий не смогли выйти в финал Олимпиады-2018

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли выйти в финал Олимпиады-2018 в дабл-миксте. В полуфинале турнира Россия проиграла Швейцарии (5:7).

В заключительном восьмом энде при счете 5:6 россияне не смогли воспользоваться преимуществом последнего броска.

Во вторник, 13 февраля, в матче за 3-е место Россия сыграет против Норвегии (начало - в 03.05 мск), в финале Швейцария встретится с Канадой.

Керлинг

Каннын (Корея)

XXIII зимние Олимпийские игры

Микст

1/2 финала

Швейцария - РОССИЯ - 7:5