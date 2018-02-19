Керлингистка Васильева высказалась о ситуации с допингом в керлинге

Керлингистка сборной России Ульяна Васильева после поражения от команды Швейцарии (2:11) в шестом туре Олимпиады не захотела обсуждать тему положительной допинг-пробы А керлингиста Александра Крушельницкого. Напомним, что Крушельницкий и Анастасия Брызгалова принесли России бронзовую медаль в дабл-миксте.
– Все сейчас акцентируют на этом внимание. Мы к этому никак не причастны, поэтому никак не можем комментировать. Видела ли я Брызгалову? Нет, никого из ребят не видела. (Дмитрий СИМОНОВ)
Lunatic Pride
Иначе говоря, она все-таки допускает существование допинга в керлинге. В противном случае высказывание было бы резче.
09:18