Керлингистка Васильева высказалась о ситуации с допингом в керлинге

Керлингистка сборной России Ульяна Васильева после поражения от команды Швейцарии (2:11) в шестом туре Олимпиады не захотела обсуждать тему положительной допинг-пробы А керлингиста Александра Крушельницкого. Напомним, что Крушельницкий и Анастасия Брызгалова принесли России бронзовую медаль в дабл-миксте.

– Все сейчас акцентируют на этом внимание. Мы к этому никак не причастны, поэтому никак не можем комментировать. Видела ли я Брызгалову? Нет, никого из ребят не видела. (Дмитрий СИМОНОВ)

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