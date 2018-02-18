Российские бобслеисты Стульнев и Кондратенко занимают 19-е место после первой попытки

Россияне Алексей Стульнев и Василий Кондратенко в первой попытке в соревнованиях двоек на Олимпийских играх-2018 стали 19-ми. Спортсмены показали результат 49,77 секунды. Другие представители России Максим Андрианов и Юрий Селихов расположились на 28-й строчке (50,47).

Первое место занимают латвийцы Оскарс Мелбрадис и Янис Стренга (49,08), второе - канадцы Джастин Криппс и Александр Копакс (49,10). Тройку замыкают немцы Нико Вальтер и Кристиан Позер (49,12).

Вторая попытка началась сегодня в 15.30 по московскому времени. Третий и четвертый заезды пройдут в понедельник, 19 февраля.

Бобслей

Пхенчхан (Корея)

Олимпийские игры

Мужчины

Двойка

1-й заезд

1. Оскар Мелбардис/Янис Стренга (Латвия) - 49,08

2. Джастин Криппс/Александр Копач (Канада) - 49,10

3. Нико Вальтер/Кристиан Позер (Германия) - 49,12

4. Оскар Киберманис/Матис Микнис (Латвия) - 49,21

5. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) - 49,22

6. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер (Германия) - 49,24

19. Алексей СТУЛЬНЕВ/Василий КОНДРАТЕНКО (Россия) - 49,77

28. Максим АНДРИАНОВ/Юрий СЕЛИХОВ (Россия) - 50,47

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

