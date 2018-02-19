Канадцы Криппс и Копач - первые после трех заездов в бобслейных двойках, Стульнев и Кондратенко - 20-е

Россияне Алексей Стульнев и Василий Кондратенко после третьего заезда в соревнованиях двоек на Олимпийских играх-2018 занимают 20-е место с общим результатом 2.29,50 (49,77 + 49,99 + 49,74). Другие представители России Максим Андрианов и Руслан Самитов расположились на 28-й строчке – 2.30,83 (50,27 + 50,58 + 49,98).

Первое место занимают канадцы Джастин Криппс и Александр Копач – 2.27,58 (49,10 + 49,39 + 49,09), второе – немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис – 2.27,64 (49,22 + 49,46 + 48,96). Тройку замыкают также спортсмены из Германии Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер (Германия) – 2.27,67 (49,24 + 49,34 + 49,09).

Четвертая попытка начнется сегодня в 15.35 по московскому времени.

Бобслей

Пхенчхан (Корея)

Олимпийские игры

Мужчины

Двойка

3-й заезд

1. Джастин Криппс/Александр Копач (Канада) - 2.27,58 (49,10 + 49,39 + 49,09)

2. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) - 2.27,64 (49,22 + 49,46 + 48,96)

3. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер (Германия) - 2.27,67 (49,24 + 49,34 + 49,09)

4. Оскар Мелбардис/Янис Стренга (Латвия) - 2.27,70 (49,08 + 49,54 + 49,08)

5. Нико Вальтер/Кристиан Позер (Германия) - 2.27,71 (49,12 + 49,27 + 49,32)

6. Вон Юн Чон/Се Юн Ву (Корея) - 2.28,04 (49,12 + 49,27 + 49,15)

20. Алексей СТУЛЬНЕВ/Василий КОНДРАТЕНКО (Россия) - 2.29,50 (49,77 + 49,99 + 49,74)

28. Максим АНДРИАНОВ/Руслан САМИТОВ (Россия) - 2.30,83 (50,27 + 50,58 + 49,98)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018