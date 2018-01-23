Бобслеисты Кошелев и Шокшуева не получили приглашение МОК для участия в Олимпиаде

Бобслеисты сборной России Роман Кошелев и Юлия Шокшуева не смогут принять участие в Олимпиаде-2018, сообщает официальный сайт Федерации бобслея России. Оба спортсмена не получили приглашения Международного олимпийского комитета для участия в соревнованиях.

– По информации, которую получила Федерация бобслея России, разгоняющие сборной команды Роман Кошелев и Юлия Шокшуева и тренер-механик Евгений Попов не получат приглашения МОК для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, – говорится в заявлении на сайте федерации. – Причины, по которым принято это решение, до федерации не доведены.

Напомним, 5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, что не позволит сборной России выступить на Играх в Южной Корее в полном составе.