Александр Зубков: "Ожидал от Стульнева лучшего выступления"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков выразил мнение, что Алексей Стульнев и Василий Кондратенко могли выступить лучше на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне заняли 20-е место в состязаниях двоек.

- Заранее было понятно, что в двойке мы не будем бороться за высокие места, такой итог был предсказуем, - цитирует ТАСС Зубкова. - Большой проигрыш на старте не дает никакого шанса показать высокий итоговый результат, тем более на трассе в Пхёнчхане. Из-за такого плохого старта гонка практически завершена, потому что ко второму отрезку отставание составляет уже полсекунды. Ожидал, конечно, лучшего исполнения от Стульнева, но, к сожалению, он не показал того, на что способен.

Надеемся, что девочки соберутся и покажут результат, но по тренировочному процессу видно, что будет сложно. Пытаюсь на расстоянии помогать, но будет видно, как эта помощь скажется на самой гонке.

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