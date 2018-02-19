Александр Зубков: "Ожидал от Стульнева лучшего выступления"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков выразил мнение, что Алексей Стульнев и Василий Кондратенко могли выступить лучше на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне заняли 20-е место в состязаниях двоек.
- Заранее было понятно, что в двойке мы не будем бороться за высокие места, такой итог был предсказуем, - цитирует ТАСС Зубкова. - Большой проигрыш на старте не дает никакого шанса показать высокий итоговый результат, тем более на трассе в Пхёнчхане. Из-за такого плохого старта гонка практически завершена, потому что ко второму отрезку отставание составляет уже полсекунды. Ожидал, конечно, лучшего исполнения от Стульнева, но, к сожалению, он не показал того, на что способен.
Надеемся, что девочки соберутся и покажут результат, но по тренировочному процессу видно, что будет сложно. Пытаюсь на расстоянии помогать, но будет видно, как эта помощь скажется на самой гонке.
GiantTemo
Он всё еще президент федерации? Потом еще кто-то спросит, почему Запад не верит русским!
19:31 19 февраля