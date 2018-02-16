Ткаченко - в четвертом десятке после 1-й попытки в слаломе

Швейцарская горнолыжница Венди Хольденер выиграла 1-ю попытку в слаломе на Олимпиаде-2018, показав результат 48,89 секунды. Второе время у шведки Фриды Хансдоттер, третье - у ее соотечественницы Анны Свенн-Ларссон.
Российская спортсменка Екатерина Ткаченко показала результат 53,22 и занимает промежуточное 34-е место.
Горные лыжи
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Слалом
1-я попытка
1. Венди Хольденер (Швейцария) - 48,89
2. Фрида Хансдоттер (Швеция) - 49,09
3. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) - 49,29
4. Микаела Шиффрин (США) - 49,37
5. Нина Хавер (Норвегия) - 49,75
6. Эмели Викстрем (Швеция) - 49,76
34. Екатерина ТКАЧЕНКО (Россия) - 53,22