Ткаченко - в четвертом десятке после 1-й попытки в слаломе

Швейцарская горнолыжница Венди Хольденер выиграла 1-ю попытку в слаломе на Олимпиаде-2018, показав результат 48,89 секунды. Второе время у шведки Фриды Хансдоттер, третье - у ее соотечественницы Анны Свенн-Ларссон.

Российская спортсменка Екатерина Ткаченко показала результат 53,22 и занимает промежуточное 34-е место.

Горные лыжи

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Слалом

1-я попытка

1. Венди Хольденер (Швейцария) - 48,89

2. Фрида Хансдоттер (Швеция) - 49,09

3. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) - 49,29

4. Микаела Шиффрин (США) - 49,37

5. Нина Хавер (Норвегия) - 49,75

6. Эмели Викстрем (Швеция) - 49,76

34. Екатерина ТКАЧЕНКО (Россия) - 53,22

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018