Единственный армянский горнолыжник на Играх-2018: "У меня нет лыж"

Единственный представитель сборной Армении по горным лыжам на Олимпийских играх-2018 Ашот Карапетян рискует не выйти на старт соревнований. 23-летний спортсмен испытывает проблемы с инвентарем.

– У меня нет проблем со спортивной одеждой, но у меня нет лыж и обуви, – приводит news.am слова Карапетяна. – Я приехал сюда с лыжами своего друга, потому что новые я от федерации не получил. В начале сезона все члены команды получили новый инветарь, но не я. Я выиграл чемпионат Армении на лыжах друга. Когда мы приехали на Олимпиаду я сломал их на первой тренировке.