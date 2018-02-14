Единственный армянский горнолыжник на Играх-2018: "У меня нет лыж"

Единственный представитель сборной Армении по горным лыжам на Олимпийских играх-2018 Ашот Карапетян рискует не выйти на старт соревнований. 23-летний спортсмен испытывает проблемы с инвентарем.
– У меня нет проблем со спортивной одеждой, но у меня нет лыж и обуви, – приводит news.am слова Карапетяна. – Я приехал сюда с лыжами своего друга, потому что новые я от федерации не получил. В начале сезона все члены команды получили новый инветарь, но не я. Я выиграл чемпионат Армении на лыжах друга. Когда мы приехали на Олимпиаду я сломал их на первой тренировке.
Теперь я не могу тренироваться. НОК Армении заказал новые лыжи в России. Если их не пришлют до старта, то я не буду участвовать в соревнованиях.
Challenger
Он же армянин - займёт у когото
07:49
Catarzina
попроси у ильхама алиева он тебе пошлёт )
03:55