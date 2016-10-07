Эдилов - Крылову: "Не будем устраивать шоу в инстаграме, а покажем шоу в клетке"

Чеченский боец Абдул-Керим Эдилов принял вызов украинца Никиты Крылова. По его словам, он готов к бою в любое время и в любом месте. Напомним, что Крылов, вступившись за Федора Емельяненко, предложил Эдилову выйти на ринг UFC и решить все разногласия там.

– Я жду уже 10 месяцев звонка от UFC, и моей радости не будет предела, если первым бойцом, предложенным мне для встречи в октагоне, будешь ты, – написал Эдилов в Instagram. – Мне без разницы, где, когда и в какой организации с тобой драться. Не будем устраивать шоу в инстаграме, а покажем шоу в клетке. Каждый мужчина должен отвечать за свои слова, надеюсь, ты не забудешь своих слов, и мы решим этот вопрос, как настоящие мужчины и как настоящие профессионалы.

Крылов вызвал Эдилова на бой в UFC за критику в адрес Емельяненко