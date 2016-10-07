Крылов вызвал Эдилова на бой в UFC за критику в адрес Емельяненко

Украинский боец Никита Крылов вызвал на бой чеченца Абдул-Керима Эдилова за критику президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Последний довольно жестко высказался в отношении турнира по смешанным единоборствам в Грозном, в рамках которого были проведены показательные бои с участием детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. По мнению Емельяненко, детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММA.

– Я не знаю, кто там и как часто дрался в детстве, но если человек во взрослом возрасте не способен уважительно говорить со старшими (это же чтят на Кавказе, кстати, Федор и Рамзан ровесники, обоим недавно исполнилось 40 лет и они друг с другом могут общаться на равных, верно?), это в 10 000 раз хуже и показательнее любых показательных детских боев, – написал Крылов в своем аккаунте в Instagram. – Если в ответ на слова Федора его называют последними словами и выкладывают фотографии самых тяжелых моментов его боев, желая посмеяться, о каком воспитании подрастающего поколения можно говорить?

С Абдул-Керимом Эдиловым мы оба в UFC и можем решить вопрос и как спортсмены, и как мужчины. Мне не нравится, что ты пишешь об одном из самых уважаемых мною бойцов, поэтому буду рад встретить тебя в UFC, как бы ни закончился мой бой с Мишей, и когда бы ни закончилась твоя дисквалификация. Давай без звонков и обещаний порезать и вывезти в лес, как было у Яна и Магомедова, встретимся весной в UFC и решим, кому заниматься спортом, а кому писать в Instagram.