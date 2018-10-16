Григорий Дрозд: "Если Нурмагомедов уйдет из UFC, ему будет рада любая организация ММА"

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд выразил мнение, что российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в случае, если разорвет отношения с UFC, не потеряет в цене. По его словам, чемпиона будет рада видеть любая организация, занимающаяся проведением профессиональных боев.

- Прежде всего, надо понять, какими будут решения, - цитирует "РИА Новости" Дрозда. - Да, понятны твои эмоции, когда тебя постоянно поливают грязью. И, как мужчина, я его понимаю. Но надо же и оценивать, где ты находишься, ты под прицелом, ты представляешь не только себя, но и всю страну. И на тебя смотрит весь мир. А с другой стороны, ты чемпион, у тебя есть пояс, с какой стати ты должен куда-то уходить?

Есть отношения дружеские и деловые, - продолжил собеседник агентства. - UFC сейчас для Хабиба - это работа. И он должен к этому так и относиться. Я не думаю, что он останется без дела и без внимания. Я думаю, что сейчас Хабибу любой промоушен будет рад. Вопрос - хватит ли у него денег?

Я думаю, что сейчас Хабиб соберет любую арену. Я думаю, что 15-20 тысяч зрителей в России он соберет. Пойдут ли на него за рубежом? Мне кажется, что пойдут. Потому что Хабиб - звезда.

"Для Хабиба есть пара крутых соперников и вне UFC". Каково это – уходить из лучшего в мире промоушна

