Сборная США заявила защитника "Бостона" Макэвоя на ЧМ-2018

Сборная США внесла в заявку на чемпионат мира-2018 20-летнего защитника "Бостона" Чарли Макэвоя, сообщает официальный сайт Федерации хоккея страны. В сезоне-2017/18 он провел за "Брюинз" 63 матча, набрав 32 (7+25) очка в регулярном чемпионате, а также отметился 5 (1+4) очками в 12 играх плей-офф.

В 2017 году Макэвой принял участие в чемпионате мира, а также юниорском мировом первенстве, в котором американцы завоевали золото.

Сборная США в групповом турнире ЧМ-2018 обыграла Канаду (5:4 Б), Данию (4:0), Германию (3:0), а в эти минуты играет с Латвией.

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