"Торонто" по буллитам обыграл "Ванкувер"

"Торонто" по буллитам переиграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал нападающий Тайлер Бозак.

Российский нападающий гостей Николай Голдобин провел на льду чуть больше 11 минут и отметился двумя бросками по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Ванкувер" - 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бозер - 22 (Ванек), 22:59 - 0:1. Ганье - 7 (бол., Д. Седин, Х. Седин), 46:34 - 0:2. Мэттьюс - 19 (Хаймэн, Нюландер), 48:23 - 1:2. Бозак - 8 (Райлли, Дермотт), 52:37 - 2:2.

Победный буллит: Бозак.

Вратари: Андерсен - Маркстрем.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 36 (9+15+7+5) - 36 (10+11+13+2).

Наши: - - Голдобин (11:33/2/0).

7 января. Торонто. Air Canada Centre.