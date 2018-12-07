Никита Щербак: "Сыграть в одном звене с Ковальчуком? Я на это очень надеюсь"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Никита Щербак в интервью русскоязычной версии сайта НХЛ отметил, что ему было грустно покидать "Монреаль", а теперь он ждет игры в одном звене с Ильей Ковальчуком. Напомним, что 22-летний россиянин был выставлен на драфт отказов, откуда его забрали "Кингз".

– Насколько трудным получилось расставание с Монреалем? Знаю, что вам там нравилось, болельщики узнавали в лицо на улицах.

– Конечно, неприятно было. С Монреалем у меня всегда будет связано много воспоминаний и положительных эмоций. Это хоккейный город с мощными хоккейными медиа. Но такова жизнь и хоккейный бизнес, надо продолжать двигаться в выбранном направлении. Все меняется, и никогда не знаешь, что будет с тобой на следующий день. Я очень доволен, что именно "Кингз" забрали меня (с драфта отказов). Видно, что они рады видеть меня в команде, а я очень рад быть ее частью.

– Был какой-то момент по ходу сезона, когда вы поняли, что будущего в Монреале у вас может и не быть?

– Я был единственный человек в основном составе, который не сыграл ни одной игры. Помню, мы ехали в Оттаву на поезде и меня вызвал на разговор тренер. Он сказал, что мне надо быть быстрее в углах, быстрее из них вылезать. Это все, что он сказал про меня, который не сыграл ни одного матча.

– Раз уж вы упомянули Ковальчука, какое у вас о нем главное воспоминание детства?

– Помню, как он играл в "Спартаке", как они с Овечкиным разрывали всех в составе молодежной сборной России. Помню, ходил на их благотворительный матч – смотрел большими глазами на то, как он бросает, как использует свои габариты. Сыграть с ним в одном звене? Я на это очень надеюсь. Конечно, это будет серьезное событие в моей жизни.