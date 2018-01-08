Гол Карлссона принес "Вегасу" победу над "Рейнджерс"

"Вегас" обыграл "Рейнджерс" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Голден Найтс" одержали вторую победу кряду и продолжают идти на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В составе победителей по шайбе забросили Джеймс Нил и Вильям Карлссон, у гостей отличился Мика Зибанежад.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" – "Рейнджерс" – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Зибанежад - 13 (Грабнер, Леттьери), 13:05 - 0:1. Нил - 18 (Перрон), 17:23 - 1:1. Карлссон - 22 (Смит, Маршессо), 48:58 - 2:1.

Вратари: Флери - Павелец (58:01).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 34 (10+14+10) - 29 (11+6+12).

8 января. Парадайс. T-Mobile Arena.