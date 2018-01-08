Гол Карлссона принес "Вегасу" победу над "Рейнджерс"

"Вегас" обыграл "Рейнджерс" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Голден Найтс" одержали вторую победу кряду и продолжают идти на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.
В составе победителей по шайбе забросили Джеймс Нил и Вильям Карлссон, у гостей отличился Мика Зибанежад.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" – "Рейнджерс" – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Зибанежад - 13 (Грабнер, Леттьери), 13:05 - 0:1. Нил - 18 (Перрон), 17:23 - 1:1. Карлссон - 22 (Смит, Маршессо), 48:58 - 2:1.
Вратари: Флери - Павелец (58:01).
Штраф: 4 - 2.
Броски: 34 (10+14+10) - 29 (11+6+12).
8 января. Парадайс. T-Mobile Arena.
Материалы других СМИ
Упёртый русский
Да, Галлан - топ. Приз Адамса на 90 процентов у него. Учитывая и историю с Флоридой, янки это любят...
12:02
Michelangelo.ru
Вот этот Карлсон, ранее не подымавшийся выше 3 звена - и вытеснил Шипачёва из состава. Честно говоря, Шипачёв как игрок для меня закончился. А ему продолжают платить огромные деньги в КХЛ и ещё на Олимпиаду возьмут. Но ведь нет характера у человека, и у бабы своей под каблуком - на Олимпиаде если канадцы или финны жёстко упрутся - Шипачёв превратится в тень
10:35
fifa_guru
gibson текстовую глядел.( в приложении ошиблись. сейчас переглядел - исправили на правильно
09:35
gibson
fifa_guru, Бучневич? Пил сегодня, да?
09:07
fifa_guru
Здорово, что в Вегас полагается не на 1-2 каких-то лидеров, а стараются все. и Маршессо, и Перрон, и Хаула, и Нил итд. Работай много и получай результат) кстати, у Рейнджеров в первом звене Бучневич играл, как мечтал господин Шевченко))
08:13