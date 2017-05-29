Дарюс Каспарайтис: "Все надеются на Кросби, а Малкин - звезда такого же калибра"

Бывший защитник "Питтсбурга" и сборной России Дарюс Каспарайтис подчеркнул, что в этом сезоне нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин демонстрирует отличную игру. По его словам, если форвард не провалит финальную серию Кубка Стэнли с "Нэшвиллом", то завоюет приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

- Если бы от меня зависело, кто получит "Конн Смайт Трофи" как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли, я бы сейчас без раздумий отдал бы титул MVP лучшему бомбардиру этого плей-офф Евгению Малкину, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Каспарайтиса. - На втором месте шел бы вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне. Он тоже очень здорово играет. Но Малкин не только крайне результативен, но и все матчи проводит на одном уровне. А это и отличает обладателя "Конна Смайта" от остальных хороших игроков и звезд.

Вообще все решит финал. Если Кубок Стэнли возьмет "Нэшвилл", то Ринне однозначно получит MVP. Если же чемпионом станет "Питтсбург", и Малкин не провалит решающие матчи - то исход тоже будет ясен.

В прошлом плей-офф Евгений Малкин выглядел не очень хорошо. Может, его беспокоили травмы. Но в этом году Джино прекрасен. Один из лучших игроков лиги. И это очень сказывается на "Питтсбурге". Потому что все надеются на Сидни Кросби, его постоянно опекают соперники. И вот о Малкине иногда забывают, или внимания не хватает на двоих. А ведь Евгений - звезда такого же калибра.

Поэтому у "Питтсбурга" бывает так много свободы в атаке, и ребята там получают колоссальное удовольствие от самой игры. Чем меньше думают о Малкине, тем для него лучше. Да и опыт его сказывается. Не просто так ведь он в 2009 году уже получал "Конн Смайт Трофи". Он знает путь к этому ценному призу.