08:58 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дарюс Каспарайтис: "Все надеются на Кросби, а Малкин - звезда такого же калибра"

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Бывший защитник "Питтсбурга" и сборной России Дарюс Каспарайтис подчеркнул, что в этом сезоне нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин демонстрирует отличную игру. По его словам, если форвард не провалит финальную серию Кубка Стэнли с "Нэшвиллом", то завоюет приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

 
Четверг. Питтсбург. "Питтсбург" – "Оттава" – 3:2 2ОТ. Герой встречи Крис КУНИЦ, капитан "Пингвинов" Сидни КРОСБИ и россиянин Евгений МАЛКИН с "Трофеем Принца Уэльского".Малкин и Кросби вышли в четвертый финал Кубка Стэнли. И снова плюнули на примету

- Если бы от меня зависело, кто получит "Конн Смайт Трофи" как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли, я бы сейчас без раздумий отдал бы титул MVP лучшему бомбардиру этого плей-офф Евгению Малкину, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Каспарайтиса. - На втором месте шел бы вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне. Он тоже очень здорово играет. Но Малкин не только крайне результативен, но и все матчи проводит на одном уровне. А это и отличает обладателя "Конна Смайта" от остальных хороших игроков и звезд.

Вообще все решит финал. Если Кубок Стэнли возьмет "Нэшвилл", то Ринне однозначно получит MVP. Если же чемпионом станет "Питтсбург", и Малкин не провалит решающие матчи - то исход тоже будет ясен.

В прошлом плей-офф Евгений Малкин выглядел не очень хорошо. Может, его беспокоили травмы. Но в этом году Джино прекрасен. Один из лучших игроков лиги. И это очень сказывается на "Питтсбурге". Потому что все надеются на Сидни Кросби, его постоянно опекают соперники. И вот о Малкине иногда забывают, или внимания не хватает на двоих. А ведь Евгений - звезда такого же калибра.

Поэтому у "Питтсбурга" бывает так много свободы в атаке, и ребята там получают колоссальное удовольствие от самой игры. Чем меньше думают о Малкине, тем для него лучше. Да и опыт его сказывается. Не просто так ведь он в 2009 году уже получал "Конн Смайт Трофи". Он знает путь к этому ценному призу.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/interview-with-darius-kasparaitis/c-289649376

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RusSuck

Ну если он такого же калибра, то что помешало ему сделать Россию олимпийским чемпионом?)) Гашек сделал Чехию, Форсберг шведов, а Малкин?))

09:52