Бобровский - про пять пропущенных шайб: "Питтсбург" не бросает просто так"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (2:5) отметил, что соперник очень умно играет в нападении и не делает бессмысленных бросков. Бобровский отразил 18 бросков из 23.



– У соперника очень сильная команда. Они не бросают просто так в надежде, что шайба как-то залетит. Играют очень умно, создают опасные моменты, делают подставления. Против них тяжело играть. Теперь нам надо оставить это позади и готовиться к следующим матчам, – приводит слова Бобровского официальный сайт клуба.