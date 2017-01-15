23:42 15 января | ХОККЕЙ — НХЛ

Бэкстрему вручили золотую клюшку

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Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, достигший рубежа в 500 голевых передач в Национальной хоккейной лиге, получил в подарок от клуба золотую клюшку. Награда была вручена шведскому форварду перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии".

Отметим, что Бэкстрем стал первым игроком в истории клуба, достигшим показателя в 500 результативных передач. Форвард выполнил 500-й результативный пас на прошлой неделе в матче с "Оттавой" (1:0). Ранее золотая клюшка в составе "Вашингтона" была вручена россиянину Александру Овечкину, забившему за клуб 500 голов.

 

A golden stick for Nick! #Backy500 #RockTheRed

Фото опубликовано Washington Capitals (@capitals) Янв 15 2017 в 10:13 PST

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Санта_Клаус

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