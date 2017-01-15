Бэкстрему вручили золотую клюшку

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, достигший рубежа в 500 голевых передач в Национальной хоккейной лиге, получил в подарок от клуба золотую клюшку. Награда была вручена шведскому форварду перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии".

Отметим, что Бэкстрем стал первым игроком в истории клуба, достигшим показателя в 500 результативных передач. Форвард выполнил 500-й результативный пас на прошлой неделе в матче с "Оттавой" (1:0). Ранее золотая клюшка в составе "Вашингтона" была вручена россиянину Александру Овечкину, забившему за клуб 500 голов.