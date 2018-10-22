"Баффало" обыграл "Анахайм"

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Анахайм" - 4:2. Нападающий "Сэйбрз" Кайл Окпосо набрал в этой игре 2 (1+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Баффало" - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Стил - 1 (Ракелль, Монтур), 16:42 - 1:0. Шервуд - 2 (Комтуа, Монтур), 33:32 - 2:0. Окпосо - 1 (бол., Райнхарт, Родригес), 36:03 - 2:1. Скиннер - 5 (Поминвилль, Айкел), 37:31 - 2:2. Ристолайнен - 1 (бол., Окпосо, Райнхарт), 43:57 - 2:3. Берглунд - 1 (п.в., Гиргенсонс, Богосян), 59:43 - 2:4.

Вратари: Миллер (58:26 - 59:43) - Хаттон.

Штраф: 13 - 9.

Броски: 28 (8+10+10) - 45 (14+17+14).

22 октября. Анахайм. Honda Center.