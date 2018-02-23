43 сэйва Варламова не спасли "Колорадо" от поражения в матче с "Эдмонтоном"

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл"Колорадо" - 3:2 в овертайме. Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов в этой встрече отразил 43 броска из 46.

В еще одной игре "Калгари" победил "Аризону" - 5:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Колорадо" - 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Драйзайтль - 18 (Беннинг, Макдэвид), 22:45 - 1:0. Кассиан - 7 (Летестю), 34:33 - 2:0. Жирар - 3 (Седерберг), 39:41 - 2:1. Уилсон - 6 (Жост, Керфут), 40:50 - 2:2. Макдэвид - 27 (Драйзайтль, Клефбом), 62:19 - 3:2.

Вратари: Тэлбот - ВАРЛАМОВ.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 46 (19+13+11+3) - 30 (8+12+9+1).

Наши: Слепышев (15:37/3/-1) - Задоров (12:36/1/-1), Якупов (6:46/1/-1).

23 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.

"Аризона" - "Калгари" - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Степан - 11 (Экман-Ларссон, Димерс), 0:57 - 1:0. Беннетт - 9 (Годро, Джиордано), 11:02 - 1:1. Годро - 20 (Монахэн, Беннетт), 13:18 - 1:2. Монахэн - 28 (бол., Д. Хэмилтон, Годро), 28:38 - 1:3. Янковски - 11 (мен.), 45:11 - 1:4. Ткачак - 24 (Д. Хэмилтон, Джиордано), 51:06 - 1:5. Коннотон - 6 (Казинс, Мартинук), 57:30 - 2:5.

Вратари: Раанта - Гиллис.

Штраф: 25 - 19.

Броски: 37 (10+12+15) - 38 (7+14+17).

23 февраля. Глендейл. Gila River Arena.