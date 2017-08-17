Олег Знарок: "Более-менее готовы. Даже, наверное, лучше, чем год назад"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в финале турнира имени Николая Пучкова над "Йокеритом" (5:1) отметил, что в клубе собрано много игроков, поэтому новых приобретений не планируется. По его словам, у команды есть еще есть время для того, что проанализировать игру и улучшить ее компоненты.

- Карпов по ходу матча был передвинут к Широкову и Коскиранте, а Барабанов перебрался к Гусеву и Прохоркину.

- Мы ждем от этих звеньев эффективной игры, поэтому и решили, пока есть время, что-то изменить, посмотреть.

- Это рабочий вариант на открытие сезона с ЦСКА?

- Это вообще рабочий вариант.

- Сложилось впечатление, что Кетов был самым заряженным.

- Да вся команда была заряженной. Результат налицо.

- Драка между Кетовым и Анттилой, может, дополнительных эмоций добавила?

- Наверное, добавила.

- Совсем немного времени осталось до начала чемпионата. Ждать ли какого-то усиления команды?

- У нас перебор уже, куда нам еще игроки?

- Может, тогда кого-нибудь куда-нибудь обменяете?

- Все узнаете.

- Чья инициатива была не брать в руки кубок за победу в турнире Пучкова?

- Не знаю, я там не присутствовал.

- Оцените готовность команды к сезону.

- Более-менее готовы, конечно, даже, наверное, лучше, чем год назад готовы. Что меня немножко пугает (смеется).

- Калинин переберется в четвертую тройку?

- Давайте не торопиться. Решим вопрос. Время есть, проанализируем игру, посмотрим еще и сделаем боевой состав на 21-е число.

- Как вы смотрите на то, что у ЦСКА в составе под 40 игроков?

- Никак. (Игорь ЕРОНКО)