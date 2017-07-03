Игорь Есмантович: "Потерпите, и ЦСКА попытается вас удивить"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в преддверии старта нового сезона подчеркнул, что стиль игры армейцев претерпит изменения. По его словам, красно-синие ведут переговоры со многими свободными агентами из НХЛ.

- Как изменится команда в новом сезоне? - вопрос Есмантовичу.

- При подборе хоккеистов мы опираемся на то, что планируем прибавить в организации игры и в розыгрышах большинства. Стиль нашей команды мы несколько поменяем.

- Лимит позволяет подписать вам еще двух легионеров. Определились по позициям?

- Селекционная работа на предстоящий сезон еще не закончена. У нас в мыслях приобретение нескольких защитников. Не факт, что это будут легионеры, мы также ведем переговоры со многими свободными агентами из НХЛ.

- Вы упоминали, что заинтересованы в игроке, права на которого принадлежат другой команде. Помимо упомянутого ранее Дмитрия Орлова вели переговоры с Никитой Нестеровым?

- Конкретных имен вам не назову, потому что у них могут быть предложения из клубов НХЛ. Мы можем помешать им. Потерпите, и мы попытаемся вас удивить. (Евгений БЕЛОУСОВ)