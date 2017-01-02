Еременко, Мартынов, Гюнге и Ткачев - лучшие игроки декабря в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков декабря. Лучшим вратарем стал голкипер московского "Динамо" Александр Еременко, одержавший победы в 5 из 6 проведенных матчей, в том числе две – на ноль. Голкипер динамовцев отразил 96,57 процента бросков при коэффициенте надежности 0,98 за игру.

Лучшим защитником признан Егор Мартынов ("Авангард"), в 9 матчах одержавший вместе с командой 7 побед. Защитник омичей завершил эти матчи с общим показателем полезности "+6" и набрал в них 6 (2+4) очков.

Лучшим нападающим стал Рихард Гюнге ("Нефтехимик"), в 11 матчах набравший 12 (9+3) очков (лучший показатель месяца в лиге). Он набирал очки в 8 матчах и забрасывал шайбы – в семи. На его счету дубли в гостевых поединках с "Адмиралом" и "Сочи", а также победный гол в домашнем матче против сочинцев.

Лучшим новичком назван нападающий Владимир Ткачев ("Адмирал"), в 10 проведенных матчах набравший 10 (3+7) очков при показателе полезности "+5" (все показатели – лучшие за месяц в данной номинации).