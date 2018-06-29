Вслед за Роналду и Месси в Казани ожидают граффити Неймара

Казань готова разместить на городских зданиях граффити-портреты не только Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но и других звезд мирового футбола. Следующим стать может стать Неймар.

- Думаю, что логическая цепочка еще не замкнулась, - мэр Казани Ильсур Метшин. - Я с большим удовольствием предоставлю новое место для Неймара, которого мы хотим видеть здесь на четвертьфинале.



А дальше - под новые имена, новые звезды, которые зажгутся на нашей прекрасной "Казань Арене".



Франция и Аргентина проведут матч 1/8 финала чемпионата мира в Казани 30 июня.



Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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