Виталий Мутко: "У нас нет задачи делать сборную через натурализацию"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил тренировку сборной России, после которого ответил на вопросы журналистов – в том числе о натурализации игроков для национальной команды.

В воскресенье была объявлена окончательная заявка сборной России на чемпионат мира, в которую вошло 23 игрока. Защитников Романа Нойштедтера и Константина Рауша, которые ранее являлись гражданами Германии, в ней не оказалось.

- Мы посмотрели игру с австрийцами, и нам стало как-то боязно. Вы не боитесь за ту команду?

- А вы посмотрели игру Австрии с Германией, посмотрели игру Бразилии с Хорватией. Все команды сейчас на нагрузках. Вы видели вчера бразильцы на классе на последних минутах забили два мяча. А весь матч они только перепасовывали друг другу мяч. Конечно, есть вопросы и по этой игре, мы обсуждали…. Я в эту команду верю. Не надо бояться, надо что-то делать. Надо верить в команду, поддерживать, других игроков нет, это лучшие футболисты. Это уровень нашего чемпионата. Надо работать, готовить резерв на будущее.

- Зачем надо было затеивать натурализацию…

- Слушай, ты какой странный человек, такие вопросы задаешь. Вопрос не связан с натурализацией спортсмена, чтобы выдать паспорт члена сборной команды. Я много раз отвечал на этот вопрос. У нас нет пути через натурализацию делать сборную. Ко всем одинаковые требования. Если ты соответствуешь требованию игрока сборной, ты попадаешь. Марио играет, и он в сборной. Это вопрос с дивана, который вы все время задаете.

Еще одно скажу - умные люди поймут: не только подготовленностью определяется уровень игрока, есть многие факторы – состояние здоровья, уровень сегодняшний. Надо это понимать. Если у человека есть только паспорт, мы не будем его вызывать. Давайте дадим тренеру определять состав. Главный тренер отвечает за все. (Арман МКРТЧЯН)

Состав сборной России на ЧМ-2018 //

Сборная России на чемпионате мира по футболу - здесь //

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь