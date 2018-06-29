В пресс-службе Липецкой области прокомментировали высказывание губернатора по поводу вылета Германии с ЧМ-2018

Главный специалист пресс-службы Липецкой области Владимир Москалев дал комментарий по поводу высказывания губернатора региона Олега Королева, который написал в своем Твиттере следующее:

"Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались..." (орфография и пунктуация сохранены).

- Это же твит, мнение человека. Что тут такого? – сказал Москалев.

- Вам не кажется, что оно неадекватно?

- Вы прекрасно знаете, что люди пишут в Твиттере то, что отражает их душевные чувства. Это здесь и опубликовано. Больше ничего не могу добавить. (Арман МКРТЧЯН)

Отметим, позже скандальный твит был удален.

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