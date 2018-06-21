18:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Таксисты в Нижнем Новгороде устроили сговор и взвинтили цены


В Нижнем Новгороде, который в четверг принимает матч ЧМ-2018 АргентинаХорватия, таксисты взвинтили цены на свои услуги. За поездку от аэропорта до ближайшей станции метро водители просят 2 тысячи рублей.

В сговор вступили и водители, подключенные к сервисам "Яндекс. Такси" и "Убер". После того, как приложение формирует заказ с фиксированной стоимостью, водитель связывается с клиентом и требует платить наличными в 2-3 раза больше. В случае отказа заказ отменяется. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

 

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Аргентина – Хорватия

 

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