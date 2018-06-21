Таксисты в Нижнем Новгороде устроили сговор и взвинтили цены

В Нижнем Новгороде, который в четверг принимает матч ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия, таксисты взвинтили цены на свои услуги. За поездку от аэропорта до ближайшей станции метро водители просят 2 тысячи рублей.

В сговор вступили и водители, подключенные к сервисам "Яндекс. Такси" и "Убер". После того, как приложение формирует заказ с фиксированной стоимостью, водитель связывается с клиентом и требует платить наличными в 2-3 раза больше. В случае отказа заказ отменяется. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

День недовольства продолжается. Яндекс-таксисты в Нижнем Новгороде после принятия заказа звонят и назначают другую цену. Не один и не два. @yandextaxi – и про вас напишем pic.twitter.com/wHX3LCcQRz – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 21 июня 2018 г. Не должно быть такого. Готовы найти каждого и напомнить о правилах сервиса. Напишите нам в DM, пожалуйста, номер телефона из аккаунта в вашем приложении. – Яндекс.Такси (@yandextaxi) 21 июня 2018 г.

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