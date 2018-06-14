Софья Великая: "Претендентами на золото считаю Францию и Германию"

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по фехтованию на саблях Софья Великая поделилась ожиданиями от стартующего сегодня, 14 июня, в Москве чемпионата мира по футболу. Также она пожелала удачи сборной России, которая в матче-открытии турнира сыграет с Саудовской Аравией.

– Футбольный чемпионат мира – это настоящий праздник для всего мира, – заявила Великая. – Поэтому, несмотря на наш плотный график подготовки к собственным чемпионатам Европы и мира, за футболом в ближайший месяц я буду следить. Желаю огромной удачи нашей сборной. Ребята, мы в вас верим и надеемся на ваши успехи!

Претендентами на золото считаю команды Франции и Германии. С удовольствием бы посетила любой матч, но все время в разъездах. Да и, как слышала, билеты стоят просто космос. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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