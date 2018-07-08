Премьер-министр Бельгии посетит полуфинал ЧМ-2018

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель собирается посетить полуфинал чемпионата мира-2018 с участием своей национальной команды. Бельгия сыграет с Францией 10 июля в Санкт-Петербурге.

- Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего страну события, потому что футбол - это действительно тот спорт, который объединяет, - сказал Мишель в интервью Journal du Dimanche. - Бельгия - маленькая страна, но мы гордимся тем, что у нас есть эта способная победить Бразилию великая команда, которая позволяет развиваться многим индивидуальным талантам, но играет в коллективный футбол.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон также собирается посетить эту встречу.

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