Пике поаплодировал освистывавшим его болельщикам

Защитник сборной Испании Жерар Пике во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Албании был заменен на 59-й минуте. Вместо каталонца на поле вышел защитник "Реала" Начо. Уходя на замену Пике поаплодировал освистывавшим его с самого начала игры болельщикам.

Ранее футболист в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у него произошел конфликт с Серхио Рамосом, а фанаты освистали игрока "Барселоны" во время тренировки сборной.

Болельщики из Аликанте, где и проходит встреча, подвергали обструкции Пике при любом его контакте с мячом.

Отметим, что на 48-й минуте футболист получил желтую карточку, из-за которой пропустит последний матч отборочного турнира против Израиля.

Трансляция матча Испания – Албания //

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Пике против всей Испании. Что дальше?