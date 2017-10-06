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21:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики сборной Испании освистывают Пике в игре с Албанией


Защитник сборной Испании Жерар Пике освистывается болельщиками команды во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Албании. Ранее футболист в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у него произошел конфликт с Серхио Рамосом, а фанаты освистали игрока "Барселоны" во время тренировки сборной.

Болельщики из Аликанте, где и проходит встреча, подвергают обструкции Пике при любом его контакте с мячом.

Трансляция матча Испания – Албания //
Девять кругов ада Жерара Пике //
Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии //
Жерар Пике: "Я не уйду из сборной" //
Пике против всей Испании. Что дальше?

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