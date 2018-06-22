Оскар Рамирес: "Коста-Рике противостояли гениальные игроки"

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес на пресс-конференции после поражения в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 от Бразилии (0:2) отметил уровень футболистов соперника, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру соперника, - сказал Рамирес. - В первом тайме мы создавали хорошие моменты, комбинировали, пытались устранить преимущества противника. Мы знаем, что бразильцы играют в футбол прекрасно. Но наши игроки делали все возможное, хорошо защищались. Как только появлялась возможность подойти к чужим воротам, мы это делали. Давайте не забывать, что мы играли против второй команды мира. Нам противостояли гениальные футболисты, давайте говорить открыто. Мне кажется, мы разумно построили игру и выложились по максимуму.

- Почему четыре года назад Коста-Рике удалось дойти до четвертьфинала, а сейчас у вас два поражения в двух матчах?

- Различия в том, что мы не завершали моменты, которые создавали. Пара-тройка моментов была, но мы не реализовали их.

- После просмотра повтора судья принял решение в вашу пользу. Вы все еще настаиваете на критике этого нововведения?

- ВАР - это интересная вещь. Видеоарбитры иногда нарушают динамику игры, но мы уделяем этому слишком много внимания. Судья принял решение в нашу пользу, это хорошо, но надо еще проверять ВАР. Надо смотреть, как это будет влиять на темп игры.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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