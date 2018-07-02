Олег Романцев: "От Акинфеева исходила потрясающая уверенность"

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев считает, что голкипер Игорь Акинфеев был лучшим игроком национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Встреча завершилась победой россиян в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.), а Акинфеев отбил два 11-метровых.

- От Игоря исходила потрясающая уверенность, заставлявшая все игровое время не терять самообладания остальным, - сказал Романцев "СЭ". - Что было особенно важно после пропущенного, "дармового" для испанцев мяча, рикошетом отскочившего от Игнашевича.

Он также добавил, что еще одним героем встречи стал нападающий Артем Дзюба, забивший гол с пенальти в конце первого тайма.

- Если бы, в порядке исключения, была возможность назвать еще одного героя встречи, то я, не раздумывая, поднял бы руку за Дзюбу. Говоря о его возвращении в сборную, Сергей Вадимович Степашин очень точно подметил, что это общая заслуга футболиста и Черчесова, который по-хорошему сумел завести Артема. В результате сборная получила форварда, который борется на пределе возможностей, ищет любой повод для обострения, забивает.

Сборная России в 1/4 финала турнира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Полностью мнение Романцева - здесь

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