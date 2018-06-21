Матч против Перу стал для вратаря Ллориса сотым в футболке сборной Франции

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис проводит свой сотый матч за национальную команду во встрече чемпионата мира против Перу, сообщается на официальном сайте сборной Франции.

31-летний голкипер выступает за основную команду Франции с 2008 года. В своем дебютном матче против сборной Уругвая он сыграл на ноль.

Отметим, что Ллорис стал седьмым игроком в истории фрацузского футбола, которому покорилась отметка в сто матчей. Больше всех игр за национальную команду провел Лилиан Тюрам (142).

Напомним, "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча Франция - Перу. После первого тайма Ллорис и партнеры ведут с минимальным счетом.

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