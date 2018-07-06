Мариу Фернандес: "Уровень хорватов тот же, что и у испанцев"

Защитник сборной России Мариу Фернандес на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с хорватами поделился ожиданиями относительно предстоящей игры. Бразилец с российским паспортом отметил, что предстоящий соперник отличается от Испании, которую россияне обыграли в 1/8 финала.

– Вы удивлены, что сборная России вышла на такой этап, что уже может выйти и в полуфинал?

– Мы очень долго и упорно тренировались, поэтому думаю, что мы заслужили там, где находимся здесь. И будем дальше бороться.

– Какой футбол тактически мы увидим завтра?

– Понятно, разглагольствовать сейчас не буду. Хорваты – совершенно другая команда. Уровень и класс команды по сравнению с испанцами один и тот же, но играют несколько по-другому. Сегодня будет теория.

– Что думаете о ближайшем сопернике?

– Мы знаем хорватскую команду. У нее есть очень сильные игроки. Это будет очень трудный, но и очень интересный матч. Мы должны подготовиться как следует. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь