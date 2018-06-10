Игнашевич ответил, зачем ему это нужно

Защитник сборной России Сергей Игнашевич после тренировки команды в Новогорске ответил на вопросы журналистов. По его словам, при подготовке к чемпионату мира он просто выполняет свою работу.

– В 2010 году все смеялись: вот, наверное, Игнашевич тоже будет играть. И вот вы тут! Могли тогда представить такое?

– Я не смеялся. И не фантазировал. Просто тренировался, играл. Как получилось, так получилось

– А какие эмоции сейчас испытываете? Эйфория или, может быть, чувствуете, что это риск? Зачем вам, заслуженному человеку, все это нужно?

– Сейчас потренировался, устал немного, пойду восстановлюсь. Обед через час, потом восстановление. А в игре от меня простые требования: отнять мяч, подстраховать партнера, сделать первый пас и помочь команде. Вот об этом я думаю.

– Отличается ли подготовка к ЧМ от подготовки к другим турнирам?

– Ничем не отличается. Надо хорошо выполнить свою работу.

– Станислав Черчесов тренировал обе схемы – и в пять, и в четыре защитника. Ваше мнение?

– Товарищеские матчи и существуют для экспериментов, чтобы тренер пробовал и делал замены. Если разрешены шесть замен, надо использовать их все. Поэтому наша задача тренироваться, а тренер пусть пробует. Что получится – увидим в первом матче. Там уже не до экспериментов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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