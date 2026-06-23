Криштиану Роналду открыл счет в матче с Узбекистаном и забил первый гол на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Узбекистана — 1:0.

Форвард отличился на шестой минуте после прострела Жоау Канселу в штрафную узбекистанцев.

Гол в ворота сборной Узбекистана стал для Роналду первым на ЧМ-2026 и девятым на чемпионатах мира за карьеру. 41-летний футболист прервал серию из 10 матчей без голов за сборную Португалии на чемпионатах мира и Европы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.