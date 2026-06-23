Португалия — Узбекистан: Мендеш забил со штрафного

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш увеличил преимущество своей команды в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Узбекистана — 2:0.

Футболист отличился ударом со штрафного на 17-й минуте встречи.

Первый гол сборной Португалии в этом матче забил Криштиану Роналду — форвард стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на шести чемпионатах мира по футболу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.