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ЧМ-2026 по футболу: даты плей-офф, формат, когда будет финал

Финал чемпионата мира-2026 пройдет в США 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Стадион «Метлайф Стэдиум».
Фото Getty Images

Плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 начнется в воскресенье, 28 июня. В стадии на выбывание сыграют 32 команды: победители групп, сборные, занявшие вторые места, а также восемь лучших команд с третьих мест.

Чемпионат мира-2026 впервые проходит с участием 48 сборных. На групповом этапе команды разделены на 12 групп по четыре участника. В следующий раунд выйдут по две лучшие сборные из каждой группы и восемь лучших команд, занявших третьи места.

Плей-офф ЧМ-2026 начнется с 1/16 финала. Матчи этой стадии пройдут с 28 июня по 3 июля. Затем состоятся 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Даты плей-офф ЧМ-2026

1/16 финала: 28 июня — 3 июля.

1/8 финала: 4-7 июля.

Четвертьфиналы: 9-11 июля.

Полуфиналы: 14-15 июля.

Матч за третье место: 18 июля.

Финал: 19 июля.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США). В решающей игре встретятся победители полуфиналов.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Всего на ЧМ-2026 будет сыграно 104 матча.

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