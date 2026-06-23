Португалия — Узбекистан: гол Ганиева в девятку отменили из-за фола Файзуллаева

Гол полузащитника сборной Узбекистана Азиза Ганиева в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Португалии отменили из-за фола хавбека Аббосбека Файзуллаева.

Ганиев отправил мяч в сетку португальцев дальним ударом в девятку на 29-й минуте. Главный арбитр встречи Джалал Джайед после вмешательства ВАР и просмотра повтора зафиксировал, что за несколько секунд до этого Аббосбек Файзуллаев в борьбе за мяч рядом с чужой штрафной сфолил на защитнике сборной Португалии Жоау Канселу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.