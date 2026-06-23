Роналду вошел в тройку лидеров по числу матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в старте национальной команды на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Узбекистана.

Игра проходит на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне (США).

41-летний Роналду обошел итальянца Паоло Мальдини и сравнялся с немцем Мирославом Клозе по числу матчей на чемпионатах мира — по 24 игры. Они делят третье место по этому показателю. Больше матчей в истории турнира провели только аргентинец Лионель Месси (28) и немец Лотар Маттеус (25).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЧМ-2026 Португалия — Узбекистан.