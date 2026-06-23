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Глава ФИФА Инфантино поздравил Роналду, ставшего первым игроком с голами на шести чемпионатах мира

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, которому удалось забить голы на шести чемпионатах мира.

Во вторник, 23 июня, 41-летний форвард отличился в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 против сборной Узбекистана, который проходит на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Роналду забил свой девятый гол на чемпионатах мира.

«Шесть чемпионатов мира — одна икона. Поздравляю, Криштиану Роналду, с тем, что ты стал первым игроком в истории футбола, забившим на шести чемпионатах мира», — говорится в сообщении Инфантино.

Для Роналду матч с Узбекистаном стал 24-м на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел итальянца Паоло Мальдини и сравнялся с немцем Мирославом Клозе, с которым делит третье место.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЧМ-2026 Португалия — Узбекистан.

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