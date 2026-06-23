Глава ФИФА Инфантино поздравил Роналду, ставшего первым игроком с голами на шести чемпионатах мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, которому удалось забить голы на шести чемпионатах мира.

Во вторник, 23 июня, 41-летний форвард отличился в матче 2-го тура группового турнира ЧМ-2026 против сборной Узбекистана, который проходит на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Роналду забил свой девятый гол на чемпионатах мира.

«Шесть чемпионатов мира — одна икона. Поздравляю, Криштиану Роналду, с тем, что ты стал первым игроком в истории футбола, забившим на шести чемпионатах мира», — говорится в сообщении Инфантино.

Для Роналду матч с Узбекистаном стал 24-м на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел итальянца Паоло Мальдини и сравнялся с немцем Мирославом Клозе, с которым делит третье место.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЧМ-2026 Португалия — Узбекистан.