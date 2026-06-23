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Сегодня, 20:11

Глава ФИФА Инфантино подтвердил, что вручит кубок победителю ЧМ-2026 совместно с Трампом

Алина Савинова
Дональд Трамп и Джанни Инфантино.
Фото Getty Images

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что вручит кубок победителю чемпионата мира-2026 совместно с президентом США Дональдом Трампом.

Турнир проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в нем принимают участие 48 сборных.

«Мы будем вместе с Трампом наслаждаться финалом чемпионата мира по футболу и вместе вручать трофей победителю», — сказал Инфантино в интервью на Fox News.

В 2022 году победителем чемпионата мира стала Аргентина, которая в финале обыграла Францию в серии пенальти — 3:3, 4:2.

Дональд Трамп.ФИФА разрешила Трампу нарушить протокол. Президент США сможет вручить трофей победителю ЧМ-2026

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