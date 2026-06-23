Роналду повторил рекорд Эйсебио по голам за сборную Португалии на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Узбекистана.

Форвард отличился на шестой минуте встречи. Этот гол стал для Роналду девятым в карьере на чемпионатах мира — футболист повторил рекорд Эйсебио по числу забитых мячей на ЧМ за сборную Португалии.

Также Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить на шести чемпионатах мира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.