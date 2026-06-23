Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 20:24

Роналду повторил рекорд Эйсебио по голам за сборную Португалии на чемпионатах мира

Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Узбекистана.

Форвард отличился на шестой минуте встречи. Этот гол стал для Роналду девятым в карьере на чемпионатах мира — футболист повторил рекорд Эйсебио по числу забитых мячей на ЧМ за сборную Португалии.

Также Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить на шести чемпионатах мира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.

Португалия&nbsp;&mdash; Узбекистан: онлайн-трансляция матча&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу 2026.Португалия — Узбекистан: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Чемпионат мира. Группа K.
23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
Узбекистан

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Эйсебио
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Роналду наконец-то забил на ЧМ-2026! Криштиану побил рекорд Эйсебио и прервал неприятную серию без голов
Канчельскис считает, что Месси способен забивать за Аргентину в каждой игре до конца чемпионата мира-2026
Англия — Гана: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу
ЧМ-2026 по футболу: даты плей-офф, формат, когда будет финал
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира
Португалия — Узбекистан: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Роналду вошел в тройку лидеров по числу матчей на чемпионатах мира

Португалия — Узбекистан: гол Ганиева в девятку отменили из-за фола Файзуллаева

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости