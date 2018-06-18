Габриэл Жезус: "Доволен ли своей игрой? Понятно, что нападающий должен забивать голы"

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус после ничьей со Швейцарией в матче чемпионата мира-2018 (1:1) признался, что хотел забить. Единственный гол у бразильцев забил Филиппе Коутинью.

– Мы сделали все, чтобы выиграть, - отметил Жезус. - Но ведь против тоже не слабый соперник выходил играть.

– Что нужно улучшить, чтобы в следующий раз победить?

– Ничего, нужно так же играть. Гол мы забили, а вот победу упустили. Так или иначе ошибки будут случаться. Просто необходимо свести такие моменты к минимуму.

– Довольны своей игрой?

– Понятно, что нападающий должен забивать голы, но я достаточно участвовал в игре, много перемещался в линии атаки. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи