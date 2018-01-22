ФИФА решила использовать ВАР на чемпионате мира-2018

ФИФА решила использовать видеоассистентов судьи ( ВАР) на чемпионате мира-2018. Об этом сообщил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок после заседания Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), которое прошло сегодня, 22 января.

- Определенно, система ВАР будет использована, - цитирует Associated Press Ле Флока. - З дорово иметь такие технологии в футболе, ведь они добавляют справедливости.

Напомним, ИФАБ в марте 2016 года одобрил тестирование системы ВАР. Она была использована во время Кубка конфедераций-2017 и клубного чемпионата мира-2017. В этом сезоне ее применяют в чемпионатах Италии и Германии. Во Франции система начнет использоваться со следующего сезона. Применение ВАР в чемпионате России также может начаться с сезона-2018/19.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.