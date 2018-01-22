ФИФА решила использовать ВАР на чемпионате мира-2018

ФИФА решила использовать видеоассистентов судьи (ВАР) на чемпионате мира-2018. Об этом сообщил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок после заседания Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), которое прошло сегодня, 22 января.
- Определенно, система ВАР будет использована, - цитирует Associated Press Ле Флока. - Здорово иметь такие технологии в футболе, ведь они добавляют справедливости.
Напомним, ИФАБ в марте 2016 года одобрил тестирование системы ВАР. Она была использована во время Кубка конфедераций-2017 и клубного чемпионата мира-2017. В этом сезоне ее применяют в чемпионатах Италии и Германии. Во Франции система начнет использоваться со следующего сезона. Применение ВАР в чемпионате России также может начаться с сезона-2018/19.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
serzheo
Да хоть на лоб игроку камеру повесьте, толку - то? Я судейку уже зарядил, так что...
20:53
Molochnik1972
Считаю, что с введнием вара в футбол станет конечно более справедливым, но зато менее интересным. Клубный чемпионат это только подтвердил. Очень напоминает биатлон, когда поменяли распределение номеров в спринте и индивидуалке со случайного на групповое. Вроде стало честно - сильные бегут в одной группе, но смотреть в гонках теперь можно смотреть только первую треть.
20:44
Slim Taller
Систему определения взятия ворот уже давно нужно было внедрить.Единственный спорный момент это определение "вне игры".Крохотные офсайды ,имхо,можно не учитывать.Все эти миллиметровые заступы носом,чёлкой,пяткой вызывают лишь раздражение.Технологии нужно совершенствовать,и необходимо принимать решения гораздо быстрее,в течение полуминуты.Если сделать это затруднительно,то трактовать моменты в пользу атакующей команды.
20:09
баламошка
Хоть что-то умное решила.
20:01
Levbereg
наконец таки отелились
19:57