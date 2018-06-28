ЧМ-2018: Колумбия вышла с первого места, Япония опередила Сенегал по рейтингу fair play

Определились участники 1/8 финала чемпионата мира-2018 в группе Н.
Сборная Колумбии обыграла Сенегал (1:0) и пробилась в плей-офф с первого места.
Второе место в группе заняла Япония, которая, несмотря на поражение от Польши (0:1), опередила Сенегал за счет меньшего числа желтых карточек (подробности - здесь).
Матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018:
30 июня, суббота
17.00 (мск). Казань. Франция – Аргентина
21.00 (мск). Сочи. Уругвай – Португалия
1 июля, воскресенье
17.00 (мск). Москва, "Лужники". Испания – РОССИЯ
21.00 (мск). Нижний Новгород. Хорватия – Дания
2 июля, понедельник
17.00 (мск). Самара. Бразилия – Мексика
21.00 (мск). Ростов-на-Дону. 1G – Япония
3 июля, вторник
17.00 (мск). Санкт-Петербург. Швеция – Швейцария
21.00 (мск). Москва, "Спартак". Колумбия – 2G
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