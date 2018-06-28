ЧМ-2018: Колумбия вышла с первого места, Япония опередила Сенегал по рейтингу fair play

Определились участники 1/8 финала чемпионата мира-2018 в группе Н.

Сборная Колумбии обыграла Сенегал (1:0) и пробилась в плей-офф с первого места.

Второе место в группе заняла Япония, которая, несмотря на поражение от Польши (0:1), опередила Сенегал за счет меньшего числа желтых карточек (подробности - здесь).