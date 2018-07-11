Черчесов ответил на вопрос о своем будущем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что пока не хочет говорить о своем будущем в национальной команде.

– Хотели бы вы когда-нибудь попробовать свои силы во главе приличного западноевропейского клуба – с учетом знания немецкого и английского языков?

– Я небольшой любитель что-то предполагать.

– Правда ли, что в ближайшее время вы подпишете новый четырехлетний контракт с РФС?

– Ничего не хочу говорить о будущем. Чемпионат мира продолжается, и многие задействованы в его организации. А я, как видите, в РФС, на работе. К сожалению, пришлось раньше времени возвращаться к офисным рабочим будням. Опережать события сейчас не имеет никакого смысла. (Игорь РАБИНЕР)

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

Полностью интервью Черчесова - здесь.

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