Бранислав Иванович: "Сборная России способна играть на самом высоком уровне"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович выразил надежду, что чемпионат мира-2018 в России не станет для него последним турниром в составе сборной Сербии. Он также добавил, что российская национальная команда способна играть на самом высоком уровне.

- Не исключено, что на стадионе "Санкт-Петербург" вы выступите как игрок сборной Сербии, которая делит первое место с Ирландией в отборе к российскому чемпионату мира.

- Не стал бы так легко оценивать турнирное положение. У нас еще четыре игры, в которых все решится. В нашей группе серьезные команды – Ирландия, Австрия, Уэльс. Нам еще необходимо доказать свое право на участие в мировом первенстве.



- Этот чемпионат мира - последний для вас в составе национальной команды?

- Я никогда не заглядываю далеко вперед. В футболе всю карьеру может изменить одна игра или даже одна тренировка. Но я надеюсь, что чемпионат мира в России не станет моим последним турниром в составе сборной Сербии.



- Россия готова к проведению чемпионата мира?



- На сто процентов. Я уверен, что все пройдет на высшем уровне. Те стадионы, которые уже построены и на которых мы успели поиграть, просто великолепны. Думаю, что и чемпионат России станет еще лучше после ЧМ. Что касается сборной России, то у вас хорошая команда, которая способна играть на самом высоком уровне. Домашний чемпионат мира придаст футболистам мотивации, но в то же время это повышенная ответственность, которая может немного давить. Конечно, желаю россиянам удачи на этом турнире!