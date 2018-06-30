Битва в Казани! Франция победила Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018

Сегодня. Казань. Франция - Аргентина - 4:3. Аргентинец Лионель МЕССИ и француз Антуан ГРИЗМАНН. Фото AFP

Сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира в Казани обыграла Аргентину (4:3). В первом тайме отличились Антуан Гризманн и Анхель Ди Мария.

После перерыва аргентинцы вышли вперед (Габриэль Меркадо), но затем французы забили три мяча: сначала Бенжамен Павар сравнял счет, а потом Кильян Мбаппе оформил дубль.

Уже в добавленное время Серхио Агуэро установил окончательный счет.

В 1/4 финала Франция сыграет в пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде с победителем встречи Уругвай – Португалия.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Франция – Аргентина – 4:3 (1:1)

Голы: Гризманн, 13 - с пенальти (1:0). Ди Мария, 41 (1:1). Меркадо, 48 (1:2). Павар, 57 (2:2). Мбаппе, 64 (3:2). Мбаппе, 68 (4:2). Агуэро, 90+3 (4:3).

Франция: Ллорис, Павар, Юмтити, Варан, Эрнандез, Мбаппе (Товен, 89), Канте, Погба, Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75), Жиру.

Аргентина: Армани, Меркадо, Рохо (Фасио, 46), Отаменди, Тальяфико, Маскерано, Банега, Перес (Агуэро, 66), Павон (Меса, 75), Месси, Ди Мария.

Предупреждения: Рохо, 11. Тальяфико, 19. Маскерано, 43. Банега, 50. Матюиди, 72. Павар, 73. Жиру, 90+3. Отаменди, 90+3.

Судьи: ФАГАНИ, Мансури, Сокандан (все Иран).

ВАР: Иррати (Италия). Гиль (Польша), Астроса (Чили), Валери (Италия).

30 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 42873 зрителя.

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